Лавров поговорил по телефону с генсеком ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

«Состоялся обмен мнениями по вопросам повестки дня ООН с особым акцентом на проблематику сирийского урегулирования. Общим мнением было то, что прогресс в разрешении кризисов находится в прямой зависимости от готовности государств-членов ООН предпринимать коллективные усилия на основе международного права, целей и принципов Устава ООН», — говорится в тексте официального сообщения.

Отмечается также, что Гутерреш был по собственной просьбе проинформирован о ситуации вокруг контактов между уполномоченными по правам человека России и Украины.