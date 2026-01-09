Размер шрифта
Московские власти назвали участки МКАД с пробками из-за снежной бури

Дептранс назвал восемь участков МКАД, где проезд затруднен из-за снега

Дептранс Москвы призвал автомобилистов не выезжать на улицы города, чтобы не мешать уборке, и назвал наиболее проблемные участки МКАД, где движение затруднено.

«Сегодня для поездок по городу рекомендуем выбирать метро — вы существенно сэкономите время в пути, а также городские службы быстрее уберут дороги от снега», — отмечается в сообщении.

Основные затруднения в движении наблюдаются на различных участках Московской кольцевой автодороги (МКАД). В частности, проезд затруднен на внутренней стороне в районе Косинской эстакады, улицы Саломеи Нерис, улицы Поляны, улицы Верхние Поля.

Около пересечения с Волоколамским шоссе проезд затруднен в обоих направлениях, на внешней стороне — в районе улицы Подольских Курсантов, Бесединского шоссе и Дмитровского шоссе.

Ранее на МКАД возникли крупные пробки.

