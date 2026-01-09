Бастрыкин заинтересовался сносом здания бывшего НИИ в Петербурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации со сносом здания института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) в Петербурге. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве обратили внимание на обращения граждан в соцсетях, просивших ведомство вмешаться в ситуацию.

«Отмечается, что в конце 2025 года поступило заявление о признании здания объектом культурного наследия и недопустимости сноса. Общественность просит вмешаться», — говорится в сообщении.

Снос здания начался 8 января. Активисты пытались этому помешать, они стали залезать на строительную технику, надеясь остановить разрушение ВНИИБа. 11 человек были задержаны полицией.

Впервые информация о сносе здания ВНИИБ появилась в 2019 году. Тогда застройщик получил разрешение на снос объекта и строительство на его месте жилого комплекса. Градозащитники несколько лет добивались отмены этого решения, однако в 2025 году городская инспекция выдала ордер на подготовительные работы по сносу.

ВНИИБ — трехэтажное здание в стиле сталинского неоклассицизма, его строительство было завершено в 1957 году. Оно было построено для Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности. В последние годы помещение ВНИИБ выполняло функции бизнес-центра.

