Агент бразильского полузащитника Жерсона Андре Кюри официально подтвердил, что футболист завершил работу с петербургским «Зенитом», передает «РБ Спорт».

«Жерсон официально покинул «Зенит», подтверждаю это», — сказал Кюри.

8 января появилась информация о продаже «Зенитом» полузащитника Жерсона бразильскому «Крузейро». Сумма трансфера составила 30 миллионов евро с учетом возможных бонусов. клубы договорились о трансфере игрока за 27 млн евро + 3 млн бонусами. Эта сделка стала самой дорогой покупкой за всю историю чемпионата Бразилии.

Жерсон является самым дорогим приобретением «Зенита» в летнее трансферное окно 2025 года. До перехода в петербургский клуб футболист выступал за «Фламенго», где в сезоне 2024 года отдал 7 голевых передач в 35 матчах бразильской Серии А.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

