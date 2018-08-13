Политолог оценил слова Рабиновича о лозунге «слава Украине»

Политолог Владимир Корнилов прокомментировал слова депутата Рады Вадим Рабинович о лозунге «слава Украине!», передает РИА «Новости».

Рабинович ранее назвал лозунг неуместным.

«Это заявление Рабиновича лишний раз свидетельствует, что этот некогда влиятельный бизнесмен никогда не был политиком, никогда не понимал, что такое политика, идеология», — сказал Корнилов.

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По его словам, подобные высказывания — это нонсенс.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что лозунг «слава Украине» является неуместным. По его словам, в настоящее время Украина не достойна этих слов. Он также добавил, что с удовольствием использовал этот лозунг в сильной, мужественной и процветающей Украине.

«Слава Украине! Героям слава!» – лозунг Украинской повстанческой армии (УПА). Деятельность УПА запрещена на территории России решением Верховного суда.