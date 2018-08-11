В Совфеде рассказали, от чего должна отказаться Россия в ответ на санкции США

Российский сенатор Игорь Морозов заявил, что в ответ на новые санкции Россия должна отказаться от сотрудничества с США в космосе, передает РИА «Новости».

«Улучшения отношений России и США даже в обозримом будущем не просматривается, заявление Белого дома — лишнее тому свидетельство. Россия должна готовить, и соответствующие ведомства этим уже занимаются, не менее жесткие ответные меры», — подчеркнул Морозов.

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Он отметил, что должны быть приостановлены продажи ракетных двигателей РД-180 и прекращение сотрудничества в самолетостроении, а также расширение моделей перерасчетов в национальной валюте.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ Москвы на новые санкции будет зеркальным.