Эрдоган предупредил США о возможности потерять Турцию как союзника

Президент Турции Тайип Эрдоган в своей статье для New York Times предупредил, что политика США может привести к тому, что Вашингтону придется искать новых союзников.

«В последнее годы наше партнерство испытывалось разногласиями...Если Соединенные Штаты не начнут уважать суверенитет Турции и не докажут, что понимают опасности, угрожающие нашей стране, то партнерство может оказаться под угрозой», — отмечается в колонке.

Ранее президент США Дональд Трамп вдвое повысил пошлины на алюминий и сталь из Турции. В турецком МИДе заявили, что это нарушает правила ВТО.