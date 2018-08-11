Киев направил иск в ЕСПЧ о «нарушениях прав» украинских заключенных в России

Власти Украины подали иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о «нарушении прав» украинских граждан, которые отбывают наказание в России. Об этом в своем фейсбуке написал заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

По словам замминистра юстиции, в списке заключенных, чьи права Украина рассчитывает отстоять через ЕСПЧ, находится 71 человек. Лищина отметил, что украинские власти считают их политическими заключенными.

Реклама

«Сегодня в ЕСПЧ направлена межгосударственная жалоба Украины, которая касается наших политических заключенных!», — написал чиновник.

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ объединил все иски Украины к России по Донбассу и Крыму в два больших производства.