Рябков и сенатор США обсудили межпарламентские контакты

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков и американский сенатор Рэнд Пол обсудили вопросы двусторонних отношений. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Как отмечается, стороны также обсудили некоторые аспекты в области контроля над вооружениями.

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При этом Рябков и Пол уделили особое внимание возможностям развития межпарламентских контактов России и США.

Ранее сообщалось, что Рэнд Пол пригласил членов комитета Совета Федерации по международным делам посетить Вашингтон для того, чтобы провести встречу с американскими коллегами.

Как отмечалось, стороны также согласились обсудить вопрос о возможности организации аналогичной встречи в нейтральной стране.