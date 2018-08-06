Помпео ответил на вопрос о покушении на Мадуро

Американский госсекретарь Майкл Помпео заявил, что США не располагают подробностями покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Такое заявление Помпео сделал во время беседы с журналистами на борту самолета, который возвращался из Сингапура в Вашингтон.

По словам Помпео, у него нет новых подробностей об инциденте, кроме тех, что уже освещались в прессе.

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«На самом деле у нас не так много подробностей о том, что происходило за пределами того, что вы видели», — сказал Помпео.

Ранее венесуэльский президент Николас Мадуро выступил с обращением к нации после попытки покушения на него. Мадуро заявил, что атаку предприняли правые силы Венесуэлы и Колумбии. По его словам, ряд организаторов покушения живут в США.