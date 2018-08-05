Эксперт прокомментировал назначение Стивена Сигала на пост в МИД России

Назначение американского актера Стивена Сигала, имеющего российское гражданство, на должность в МИД России, связано с тем, что он остается «человеком того мира», и это может облегчить артисту задачу по представлению интересов Москвы в США. Об этом заявил замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев, передает РИА «Новости».

По словам эксперта, надо учитывать, что подобные посты схожи с должностями почетных консулов.

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«МИД создает такой корпус добровольческих дипломатов в нашу поддержку. Очень хорошая практика», — сказал Суздальцев.

Он отметил, что подобная практика принята и в Европе, и в США. Деятели культуры и спорта сами привлекают «колоссальное внимание», поэтому им проще решать дипломатические вопросы.

Ранее в Госдепе США отреагировали на назначение Сигала в МИД России.