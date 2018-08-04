Стивен Сигал получил должность в МИД России

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Обладающий российским гражданством актер Стивен Сигал был назначен специальным представителем Министерства иностранных дел России по вопросам гуманитарных связей между Россией и США, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей»— говорится в тексте официального сообщения.

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В ведомстве отметили, что его задачей станет содействие развитию отношений между двумя странами в гуманитарной сфере. Сообщается также, что речь идет об общественно-политической должности, которая не предполагает денежного вознаграждения.

«Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной», — говорится в тексте официального сообщения.

В министерстве отметили, что в международной практике можно провести параллели данной должности с функциями послов доброй воли ООН.

Ранее СМИ рассказали о человеке, который познакомил президента России Владимира Путина и Стивена Сигала.