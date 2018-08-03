Лавров: Россия и КНР проведут ряд встреч на высшем уровне
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече со своим китайским коллегой Ван И заявил, что Россия и Китай намерены провести ряд встреч на высшем уровне до конца года. Об этом сообщается на сайте МИД КНР.
По его словам, в настоящее время отношения Москвы и Пекина «очень тесные».
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Он также подчеркнул, что Россия готова тесно сотрудничать с Китаем для проведения встреч на высшем уровне.
Лавров добавил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели успешную встречу на саммите БРИКС.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Си Цзиньпин принял приглашение Путина посетить Восточный экономический форум.