Глава Минюста Турции отреагировал на санкции США

Глава Минюста Турции Абдулхамит Гюль, комментируя санкции США, заявил, что не располагает денежными счетами за пределами страны.

«У меня нет какого-либо имущества или средств в США или где-либо ещё за пределами Турции. Если так сложится судьба, то, возможно, однажды я куплю оливковую рощу в своей родной провинции Газиантеп», — написал он в твиттере.

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Ранее Мевлют Чавушоглу дал понять, что США не добьются выдачи пастора Эндрю Брансона при помощи санкций.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что минфин США ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции.

По ее словам, санкции введены в связи с задержанием и арестом американского пастора Эндрю Брансона.