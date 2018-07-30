WP: Трамп неоднократно жаловался помощникам на «кричащих журналистов» и хотел их наказать

Президент США Дональд Трамп неоднократно пытался наказать журналистов из-за того, что они задают вопросы, которые он считает дерзкими, а их поведение — неуважительным, сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на несколько нынешних и бывших чиновников из администрации президента.

В различные моменты своего срока Трамп выпускал гнев на своих помощников из-за того, что он считает неуважительным поведением в среде журналистов, а также из-за дерзких вопросов. Трамп также попросил принять ответные меры против них, пишет WP.

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«Эти люди, выкрикивающие вопросы, самые худшие. Почему они здесь?», — так цитирует Трампа один из источников WP, нынешний чиновник в администрации.

Источники заявили, что старшие помощники Трампа сопротивлялись выполнению его распоряжений. Они убедили президента, что шаги по ограничению доступа к СМИ могут иметь неприятные последствия и еще больше осложнить отношения Белого дома с журналистским пулом, некоторые издания и корреспондентов которого президент регулярно высмеивает как «fake news» и «нечестных людей».

Тем не менее, Белый дом все же принял меры против корреспондента CNN.

25 июля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что журналистке телеканала CNN Кейтлин Коллинс запрещено освещать одно из событий с участием президента США Дональда Трампа.

Этот шаг показал новую готовность внутри «западного крыла» выполнить желание президента о том, чтобы наказать журналистов. Однако он сразу вызвал волну протеста во всех средствах массовой информации, в том числе и Fox News, любимой телевизионной сети Трампа.

Президент Ассоциации корреспондентов Белого дома Оливье Нокс заявил, что организация будет оспаривать любые дальнейшие усилия Трампа по ограничению доступа журналистов, которые «обижают его».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в твиттере, что доверие к СМИ как никогда низкое и раскритиковал их за «негативную риторику» при освещении событий.