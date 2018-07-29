В Иране пообещали помочь США преодолеть «зависимость» от санкций

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Соединенные Штаты «пристрастились к санкциям», однако пообещал, что Иран поможет им избавиться от этой «зависимости». Об этом сообщает иранское информационное агентство ISNA.

Отмечается, что данное заявление министр сделал во время первой встречи иранских послов с представителями частных компаний. По его словам, у Ирана достаточно сил, чтобы противостоять санкционному давлению со стороны США.

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«У нас хватит сил показать США, что им надо оставить свою пагубную привычку. Мы считаем, что мир пришел к выводу, что США должны побороть свою зависимость от санкций», — заявил Зариф.

Комментируя экономические разногласия между ЕС и США, глава иранского внешнеполитического ведомства заявил, что Ирану следует пользоваться «трещиной» в отношениях союзников. Он не питает иллюзий относительно того, чтобы вмешаться в конфликт, однако «мостом» между Европой и Америкой Иран, по его мнению, становиться не должен.

Ранее в Иране заявили, что готовы к ответным мерам при блокировке США экспорта нефти из страны.