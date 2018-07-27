Госдума изменила график проведения пленарных заседаний

Госдума приняла постановление об изменении графика проведения пленарных заседаний, сообщает РИА «Новости».

Согласно поставлению, пленарные заседания нижней палаты парламента будут проходить по вторникам, средам и четвергам с 10.00 до 14.00. Для работы депутатов в комитетах и фракциях отводятся понедельники и пятницы.

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«Правительственный час» будет проводиться по средам первой и третьей недель пленарных заседаний месяца с 10.00 до 12.00. ОДнако Совет Госдумы может принять решение и о другом времени его проведения.

Также в постановлении говорится, что если Совет Госдумы не примет иное решение, на очередном заседании Госдумы по вторникам и четвергам перед обсуждением проекта порядка работы отводится время для выступлений представителей фракций по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам.

В марте депутаты Госдумы также изменили распорядок работы нижней палаты парламента, перенеся пленарные заседания со среды и пятницы, на вторник и четверг.