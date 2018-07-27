Трамп нашел «одного или двух диктаторов» среди членов НАТО

Президент США Дональд Трамп во время выступления на заводе по производству стали в Гранит Сити в штате Иллинойс заявил, что среди лидеров стран-членов НАТО есть «один или два диктатора». Слова американского президента передает The Washington Examiner.

Трамп отметил, что «диктаторы» являются союзниками Соединенных Штатов и поддержали его призыв к повышению расходов на оборону.

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«Это короли, королевы, президенты, премьер-министры и диктатор или два», — описал Трамп лидеров 28 стран-участниц НАТО.

Американский президент не стал уточнять, кто именно из глав стран альянса является диктатором.

Ранее Трамп заявил о многолетнем участии США в торговых войнах.