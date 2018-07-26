Пушков назвал «невменяемой» представителя Украины на минских встречах с ДНР и ЛНР

Сенатор Алексей Пушков заявил, что представитель Украины на заседании рабочей группы по гуманитарным вопросам Ирина Геращенко покинула встречу с представителями сампровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, так как она ведет себя как «невменяемая». Об этом политик написал в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что Геращенко покинула минскую встречу с ДНР и ЛНР. Такое решение она приняла после конфликта с представителем ДНР Дарьей Морозовой.

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«Не удивлен: знаю ее по ПАСЕ, где она вела себя, как невменяемая», — написал Пушков.

Он отметил, что переговорщики с такими компетенциями способны только «объявлять войну». По его мнению, Киев специально направляет на минские встречи подобных представителей, чтобы сорвать соглашения.