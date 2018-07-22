Трамп обвинил Клинтон и Демпартию в шпионаже за своей избирательной кампанией

Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон и представители Демократической партии организовали «незаконный шпионаж» за его избирательной кампанией. Об этом он написал в своем твиттере.

«Все больше кажется, что за президентской кампанией Трампа незаконно шпионили (следили), чтобы Нечестная Хиллари Клинтон и Демократическая партия получили политические выгоды», — написал Трамп.

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Также он призвал спросить у Клинтон, сработал ли ее план. По его мнению, она «добилась большего» с «Сумашедшим Берни», имея в виду независимого сенатора Берни Сандерса.

«Республиканцам надо сплотиться», — заключил Трамп и назвал своих своих оппонентов «мошенниками».

Ранее Трамп обвинял спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера в саботаже Республиканской партии перед выборами.