NYT: адвокат Трампа вел запись разговора с ним о выплате порноактрисе

Бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн вел тайную запись разговора с ним за два месяца до президентских выборов, в котором обсуждалась оплата модели Playboy, заявившей о связи с Трампом, пишет The New York Times со ссылкой на юристов, и других людей, знакомых с записью.

Запись была изъята ФБР в ходе рейда в офисе Коэна. Министерство юстиции расследует участие юриста в выплатах женщинам, чтобы избежать негативных новостей перед выборами в 2016 году. Прокуроры хотят выяснить, нарушались ли федеральные законы о финансировании, поэтому любой разговор с Трампом о таких выплатах будет представлять для них большой интерес, отмечает издание.

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Адвокат Трампа Рудольф Джулиани подтвердил, что Трамп обсуждал платежи с Коэном, но сказал, что выплаты в итоге никогда не производился. Он сказал, что запись длилась меньше двух минут и она подтверждает, что президент не сделал ничего плохого.

Американская порноактриса Сторми Дэниэлс (Стефани Клиффорд) подала иск против президента США Дональда Трампа. Позднее она обвинила своего бывшего адвоката Кейта Дэвидсона в сговоре с юристом американского лидера Майклом Коэном.

В июне Трамп заявил, что Майкл Коэн больше не является его личным адвокатом, так как в отношении Коэна ведется федеральное расследование, связанное с его бизнесом.