МИД России выразил протест греческому послу из-за антироссийских заявлений Афин

В российском внешнеполитическом ведомстве рассказали, что вызвали греческого посла и выразили ему протест в связи с антироссийскими заявлениями, сделанными Афинами из-за высылки с территории страны дипломатов из России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как уточняется, речь идет о решении греческой стороны выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в Грецию еще двум россиянам.

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«20 июля в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Греческой Республики в Российской Федерации А.Фриганас, которому был выражен решительный протест в связи с продолжающимися антироссийскими заявлениями», — говорится в заявлении.

Ранее МИД Греции заявил, что комментарий официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой о высылке двух российских дипломатов является неуважением к Афинам. Как отмечается, такие действия Афин являются ответом на незаконное вмешательство российских дипломатов во внутренние дела Греции.