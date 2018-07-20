Антонов заявил о «тяжелой» работе по реализации договоренностей Путина и Трампа

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что работа по реализации договоренностей, достигнутых в Хельсинки на встрече российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, будет непростой. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Антонова, Трамп понимает, что в настоящее время трудно что-либо сделать.

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«Я веду к тому, что нам предстоит очень непростая, очень тяжелая работа для реализации этих общих пониманий, как мне показалась, общих пониманий между двумя президентами», — пояснил Антонов.

Ранее Антонов заявил о подготовке нового визита конгрессменов США в Россию. По словам Антонова, шансов на то, что парламентскую делегацию России пригласят в США, мало, поскольку в настоящее время атмосфера в стране «очень токсичная».