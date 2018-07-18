Захарова прокомментировала высылку российских дипломатов из Греции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высылка двух российских дипломатов из Греции не останется без последствий. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Народ Греции должен общаться с российским партнером, россиянами и не страдать от грязных провокаций», — сказала Захарова.

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По ее словам, «подобные вещи не остаются без последствий и не исчезают бесследно».

Она также подчеркнула, что высылка российских дипломатов из Греции «омрачает двусторонние отношения».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал высылку двух российских дипломатов из Греции.

По его словам, данное событие «идет в русле политики Великобритании и США».