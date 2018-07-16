МИД России согласился с высказанной Трампом оценкой отношений России и США

Во внешнеполитическом ведомстве России согласились с тем, как американский президент Дональд Трамп оценил российско-американские отношения. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в твиттере.

Как отмечается, Трамп заметил, что отношения между Россией и США не были хуже, чем они есть в настоящее время из-за «многолетней глупости и тупости США и сегодняшней охоты на ведьм».

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«Мы согласны», — заявили в МИД России.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров встретился со своим американским коллегой Майком Помпео «на полях» саммита в Хельсинки.