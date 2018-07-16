В Хельсинки протестующие против саммита Россия-США вышли с нецензурными лозунгами
Накануне саммита президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки протестующие вышли с нецензурными лозунгами, рассказала британская газета The Guardian.
Среди лозунгов протестующие держали плакаты с такими надписями, как «Не приветствуем», «Пошли вы оба».
«Финны не считают себя нейтральными между Востоком и Западом», — сказал в беседе с газетой Мика Аалтола из финского Института международных отношений.
Мы построили общество, которое является очень прочным и единым, общество мирового класса с точки зрения многих рейтингов, продолжает эксперт.
«Я поддерживаю открытый диалог. Но это должно быть сделано в открытую. Я не хочу, чтобы здесь проходили закулисные переговоры», — заявил британской газете протестующий Хеммо Сипонен.
Как отмечает агентство Reuters, на улицы Хельсинки вышли 2,5 тыс. протестующих.
Cреди других лозунгов были: «Занимайтесь миром, а не войной», «Беженцы приветствуются» и «Сделать права человека снова великими».
16 июля в Хельсинки перед встречей двух лидеров демонстранты прошли маршем, сообщило Associated Press. Протестующие выступали в том числе против расизма и фашизма.
Ранее сообщалось, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут в присутствии советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона и государственного секретаря США Майка Помпео.