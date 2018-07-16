В Хельсинки протестующие против саммита Россия-США вышли с нецензурными лозунгами

<img src="//img.gazeta.ru/files3/385/11838385/AP_17315207967932-pic905-895x505-87375.jpg">

Накануне саммита президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки протестующие вышли с нецензурными лозунгами, рассказала британская газета The Guardian.

Среди лозунгов протестующие держали плакаты с такими надписями, как «Не приветствуем», «Пошли вы оба».

Реклама

«Финны не считают себя нейтральными между Востоком и Западом», — сказал в беседе с газетой Мика Аалтола из финского Института международных отношений.

Мы построили общество, которое является очень прочным и единым, общество мирового класса с точки зрения многих рейтингов, продолжает эксперт.

«Я поддерживаю открытый диалог. Но это должно быть сделано в открытую. Я не хочу, чтобы здесь проходили закулисные переговоры», — заявил британской газете протестующий Хеммо Сипонен.

Как отмечает агентство Reuters, на улицы Хельсинки вышли 2,5 тыс. протестующих.

Cреди других лозунгов были: «Занимайтесь миром, а не войной», «Беженцы приветствуются» и «Сделать права человека снова великими».

16 июля в Хельсинки перед встречей двух лидеров демонстранты прошли маршем, сообщило Associated Press. Протестующие выступали в том числе против расизма и фашизма.

Ранее сообщалось, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут в присутствии советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона и государственного секретаря США Майка Помпео.