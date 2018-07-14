Посольство России: Британия подрывает букву и дух КЗХО

Пресс-секретарь российского посольства в Великобритании заявил, что инициированная британскими властями процедура «независимой верификации» найденного в Эймсбери отравляющего вещества не соответствует механизмам Конвенции о запрещении химоружия, передает РИА «Новости».

«Такая процедура «независимой верификации» нервно-паралитического вещества, вновь инициированная британской стороной, является нетранспарентной, выходит за рамки обозначенных в Конвенции о запрещении химоружия механизмов. Данная инициатива — еще один шаг по политизации ОЗХО в ущерб ее репутации. В очередной раз призываем британские власти проявить открытость в расследовании, пока еще можно попытаться исправить тот ущерб, который они уже нанесли международному имиджу своей страны», — сказал представитель посольства.

Он также отметил, что британское руководство наотрез отказалось от сотрудничества с Россией, не предоставив четких ответов на поставленные вопросы.