В МИД назвали «постыдными» новые обвинения США в адрес России

Здание министерства иностранных дел Российской Федерации РИА Новости

Спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил обвинения 12 россиянам, которых назвали сотрудниками Главного разведывательного управления Вооруженных сил Российской Федерации, чтобы воскресить «старую утку о мнимом вмешательстве России в американские президентские выборы», говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.

«Вызывает сожаление, что в Вашингтоне стало нормой тиражирование лживой информации, а уголовные дела заводятся по явным политическим мотивам. Остается вопрос: как долго там будут продолжать ломать эту постыдную комедию, позорящую США. Ведь рано или поздно ее инициаторам придется отвечать за ущерб, который они из своих узкокорыстных интересов причинили и продолжают причинять американской демократии, подрывая доверие к ней», — говорится в тексте официального комментария.

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В министерстве также выразили уверенность в том, что целью новых обвинений является ухудшение атмосферы перед саммитом президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки.

Ранее сообщалось, что в США предъявили обвинения по «российскому делу» 12 разведчикам.