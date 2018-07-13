Ушаков ответил на вопрос о возможном подарке Трампу от Путина

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что у российского главы государства есть протокольный резерв различных подарков, из которых можно «что-нибудь подобрать» для американского президента Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

«У нас есть протокольный резерв различных подарков, что-нибудь подберем, всегда можно подобрать в зависимости от ситуации. Честно говоря, я сам этим вопросом не занимаюсь», — сказал Ушаков.

Ранее стало известно время начала переговоров президента России Владимира Путина и Трампа в Хельсинки, а также были названы основные темы, которые планируют обсудить во время своей встречи 16 июля лидеры двух стран.