Москалькова попросила включить в переговоры Путина и Трампа тему Ярошенко

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что попросила посла США в России Джона Хантсмана поспособствовать в том, чтобы тема содержания россиянина Константина Ярошенко в американской тюрьме была включена в повестку переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

«Конечно, повестка встречи очень насыщенная. Я со своей стороны просила министра иностранных дел по возможности этот вопрос поднять. Сегодня я обращалась к послу США, чтобы этот вопрос попал в повестку», — сказала Москалькова.

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Она также сообщила, что Ханстман планирует посетить Хельсинки во время саммита и пообещал по возможности включить этот вопрос в повестку.

Ранее в посольстве рассказали об условиях содержания Ярошенко.