Порошенко обсудил с Трампом его предстоящую встречу с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсудил с американским лидером Дональдом Трампом его предстоящую встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы тщательно обсудили предстоящую встречу Трампа с Путиным», — сказал Порошенко.

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Он также добавил, что поговорил с Трампом о строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Ранее сообщалось, что Трамп накануне отъезда в европейское турне рассказал журналистам о подарке для Путина.

16 июля Трамп и Путин проведут саммит в Хельсинки. Он станет первой официальной встречей лидеров стран с момента избрания Трампа в 2016 году.