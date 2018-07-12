Эксперт: Тимошенко говорит то, что хотят услышать на Украине

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал слова Тимошенко о Крыме и Донбассе, передает НСН.

«Тимошенко говорит то, что хотят услышать на Украине. По крайней мере, та прослойка населения, на которую она рассчитывает на следующих выборах президента.

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Это такая предвыборная риторика. Юлия Владимировна всегда отличалась тем, что она умеет держать нос по ветру, чувствует потребности населения, социальный заказ и политический заказ в обществе.

Поэтому она с одной стороны обозначает какие-то пункты предвыборной программы минимум, а дальше вносит разнообразие, дополняя свою позицию другими тезисами», — объяснил политолог.