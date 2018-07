Бывший пресс-секретарь сравнил Трампа с единорогом верхом на единороге на радуге

Бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сравнил президента США Дональда Трампа с единорогом, отмечает The Guardian. Об этом Спайсер пишет в своей новой книге «Брифинг: политика, пресса и президент» (The Briefing: Politics, the Press and the President), которая выйдет 24 июля.

Спайсер описывает Трампа как «единорога, катающегося верхом на единороге над радугой».

«Я не думаю, что мы когда-нибудь снова увидим такого кандидата, как Дональд Трамп. Его высоковольтные действия — те, которым немногие могли следовать. Он единорог, катающийся верхом на единороге над радугой. Его словесная резкость сопряжена с риском, на который мало кто из кандидатов осмелится пойти. Его способность уворачиваться от момента, казалось бы, окончания карьеры, и переходить к яростному нападению на своих противников — это талант, на который способны немногие политики», — пишет Спайсер в новой книге.

Отмечается также, что Спайсер с гордостью рассказывает историю о том, как одолжил президенту зеленый галстук для встречи с премьер-министром Ирландии — и не получил его обратно.

Ранее СМИ писали, что во внешней политике Трамп полагается на свои инстинкты и характерную для него способность устанавливать личную связь с мировыми лидерами, а не историю США.