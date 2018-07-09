В Госдуме ответили на заявление о причастности России к смерти британки

В Госдуме заявили, что обвинения Лондона в адрес России о ее причастности к смерти британки от «Новичка» подрываются отношения между странами. Об этом сказал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, пишет RT.

Ранее министр обороны Британии Гэвин Уильямсон обвинил Москву в том, что она ответственная за смерть женщины, отравившейся «Новичком» в Эймсбери.

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Морозов обратил внимание на тот факт, что прошлые обвинения британской стороны не были подтверждены нигде, кроме информационного поля.

«Сейчас уже не очень верится в заявления британской стороны. Такие серьезные обвинения требуют тщательного расследования с участием российских следователей. Хотелось бы, чтобы Британия была более ответственной. Такие обвинения подрывают отношения между государствами и понижают уровень доверия», — отметил депутат.

По словам Морозова, в дальнейшем «будет опять нагнетаться истерия в СМИ».

«Все это косвенным образом связывается с предстоящим российско-американским саммитом и проведением чемпионата мира по футболу», — добавил он.

Депутат Госдумы заключил, что Россию вновь пытаются скомпрометировать.