В Кремле отказались связывать инцидент в Эймсбери и саммит Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина и главы США Дональда Трампа никак не связана с отравлением «Новичком» граждан Великобритании в Эймсбери. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это [инцидент в Солсбери] не имеет к саммиту никакого отношения, это скорее сейчас проблема Великобритании», — сказал Песков.

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Он отметил, что инцидент также может продемонстрировать, насколько британские власти заинтересованы в совместном расследовании.

Ранее в Кремле прокомментировали инцидент в Эймсбери. Песков заявил, что российские власти «очень сожалеют», что в результате отравления в больнице скончалась британка Дон Стерджесс. Также он в очередной раз предложил Британии провести совместное расследование.