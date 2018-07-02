Врио новосибирского губернатора рассказал Путину о планах по развитию региона

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о социально-экономической ситуации в регионе и планах по его развитию, глава государства заметил, что главное теперь не снижать планку.

«Вы в своём послании сказали, что России нужно развиваться темпами выше мировых. Мы считаем, что Новосибирской области для успеха нужно развиваться темпами выше, чем в среднем по стране. По итогам 2017 года по большинству социальных показателей, майских указов от 2012 года мы целевых ориентиров достигли», — сказал Травников, слова которого цитирует РИА «Новости».

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По его словам, социально-экономическая ситуация в области стабильная. С начала года по основным показателям развития находимся даже выше среднероссийских, где-то соответствуем средним по стране.

Травников отметил, что, например, индекс промышленного производства за пять месяцев вырос почти на шесть процентов, неплохие показатели и по росту инвестиций в основной капитал.

«Приятно, что по итогам 2017 года Новосибирская область хорошо поднялась в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов по России: с 27 места мы на 19-е место поднялись, вошли в двадцатку, что было озвучено в Санкт-Петербурге на форуме. Но не обольщаемся. Это приятно, конечно, потому что в прошлом году 175 миллиардов инвестиций в основной капитал. Считаю, что для такого большого, перспективного региона, как Новосибирская область, нужно больше, поэтому не останавливаемся на достигнутом», — сказал он.

Врио губернатора также рассказал о рабочих планах. «Вообще, ставим себе ориентиры – развиваться темпами выше среднероссийских. Сейчас работаем над стратегией социально-экономического развития региона до 2030 года, и именно такие ориентиры себе и ставим», — добавил он.

«Нужно не опускать теперь планку», — ответил Путин.