Глава МВД Германии раскритиковал политику по беженцам и попросил отставку

Глава МВД Германии и глава Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер заявил о своем недовольстве договоренностями по беженцам, которые были достигнуты на последнем саммите Евросоюза. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В частности, Зеехофер указал, что не считает договоренности равносильными тому, о чем он писал в своем «генеральном плане». Так, Зеехофер предлагал запретить пересечение немецкой границы для беженцев без документов, или уже зарегистрированных в какой-либо другой стране ЕС. При этом с такой политикой не согласна канцлер Германии Ангела Меркель.

Агентство Reuters со ссылкой на источник в партии указывает, что Зеехофер попросил отправить его в отставку с обоих постов. При этом формальный документ он пока не подали, и в партии пытаются переубедить Зеехофера