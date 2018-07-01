В Мексике начались выборы

Всеобщие выборы начались в Мексике, передает РИА «Новости».

Граждане избирают нового президента, который должен будет вступить в должность в декабре 2018 года сроком на шесть лет. Также избираются сенаторы, депутаты, мэры городов, муниципальные депутаты.

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В стране открылись примерно 157 тысяч избирательных участков. Как сообщает Национальный избирательный институт, всего правом голоса обладают 89,3 миллиона человек.

На пост президента претендуют четыре кандидата. Это представитель левых сил от коалиции «Вместе сделаем историю», в которую входят партия «Морена», Партия труда и партия «Социальная встреча», Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

За ним идут представитель коалиции «Все за Мексику», куда входят пока еще правящая Институционно-революционная партия (ИРП), партия «Новый альянс» и Зеленая экологическая партия Мексики, Хосе Антонио Мид и Рикардо Анайя от коалиции «Гражданский фронт за Мексику».

Четвертый независимый кандидат, бывший губернатор штата Нуэво-Леон Хайме Родригес Кальдерон.