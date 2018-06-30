Президент Армении заверил Помпео в желании развивать отношения стран

Президент Армении Армен Саркисян встретился с госсекретарем США Майком Помпео. О деталях встречи сообщает пресс-служба армянского президента.

Встреча состоялась 29 июня в Вашингтоне.

«В теплой и откровенной атмосфере [встречи] президент Саркисян отметил, что Армения придает важное значение последовательному развитию армяно-американского партнерства и представил госсекретарю готовность «новой Армении» продолжать укреплять отношения с Соединенными Штатами.

Армен Саркисян прибыл в Вашингтон с четырехдневным рабочим визитом. Президент Армении поучаствовал в фестивале Смитсоновского института «Национальная жизнь», который посвящен армянскому наследию. Также Саркисян провел несколько встреч в конгрессе США и с представителями армянской общины.