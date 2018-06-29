Лавров: Москва будет добиваться аннулирования расширения мандата ОЗХО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет пытаться аннулировать решение по расширению мандата ОЗХО. Об этом он рассказал в интервью британскому Channel 4.

По его словам, это решение нарушает саму конвенцию по запрещению химического оружия. Глава МИДа отметил, что данный шаг не является достаточно обдуманным.

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«Я боюсь за будущее ОЗХО и конвенции...Когда конвенция серьезно нарушается, вы не можете избежать растущего волнения. Однако мы попробуем изменить это решение...Однако если это не получится исправить, я боюсь, что дни ОЗХО будут сочтены. По меньшей мере, она не останется универсальной организацией», — подчеркнул Лавров.

Ранее сообщалось, что российский МИД обвинил Великобританию в подкупе членов ОЗХО.