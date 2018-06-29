Первый президент Украины рассказал, как сделать Донбасс украинским

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил, каким образом киевские власти могут вернуть Донбасс по окончании вооруженного конфликта на юго-востоке страны, сообщает РИА «Новости».

Кравчук отметил, что региону следует предоставить «местное самоуправление с акцентом на автономию», для чего придется вносить изменения в украинскую конституцию.

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Как полагает украинский экс-президент, Киеву будет нелегко восстановить контроль над Донбассом, так как там «полностью отсутствует все украинское», поэтому жителям региона надо предоставить особую «организацию жизни», отличную от условий жизни в других регионах.

«У них философия жизни совершенно другая. Нам нужны огромные усилия, чтобы их вернуть», — рассказал Кравчук.

Военная операция украинских властей против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) продолжается с 2014 года.

Ранее сообщалось, что Кравчук допустил добровольный отказ России от Крыма.