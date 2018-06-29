В конгресс США внесли проект о принятии 51-го штата‍

В конгресс США внесли законопроект о принятии Пуэрто-Рико в состав Соединенных Штатов в качестве 51-ого штата. Об этом сообщает на сайте парламента.

Как отмечается, законопроект был внесен представителем Пуэрто-Рико в нижней палате конгресса США Дженнифер Гонсалес-Колон.

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В прошлом году сообщалось, что жители ассоциированной с США Пуэрто-Рико на референдуме подавляющим большинством высказались за превращение страны в 51-й американский штат.

Как отмечалось, за полноценное вхождение в состав США высказались более 500 тыс. человек.