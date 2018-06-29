Трамп заявил о желании поладить с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что хочет поладить с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает CNN.

По его словам, он с «нетерпением» ждет встречи с Путиным.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки.

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При этом это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран, которая не будет связана с саммитами.

Как отмечалось, во время встречи президенты обсудят текущее состояние российско-американских отношений и перспективы их развития.