Горбачев прокомментировал встречу Трампа и Путина

Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что будущая встреча американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина должна быть «основательной». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я за то, чтобы это была основательная встреча», — сказал Горбачев.

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Он подчеркнул, что двусторонняя повестка дня «большая» и она требует решений со стороны властей России и США.

Ранее стало известно, что Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки. В Кремле отметили, что это будет первая не связанная с саммитами полноформатная встреча лидеров стран.

Позднее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призвала к прагматичному отношению ко встрече Путина и Трампа.