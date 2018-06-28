Американские СМИ рассказали, что станет «легкой победой» для Трампа и Путина

Саммит президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может укрепить национальную безопасность США, такое мнение выразил автор Дэниел Депетрис, передает Fox News.

В материале отмечается, что договор между Россией и США о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ), подписанный в 2010 году, должен истечь в 2021 году, если страны не смогут договориться о его пятилетнем продлении.

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По словам автора, взаимное продление договора было бы «легкой, но существенной победой» и вполне могло бы заложить основу для более всеобъемлющих переговоров по контролю над вооружениями в будущем.

Депетрис отмечает, что данный договор служит интересам режима нераспространения и национальной безопасности обоих государств. Помимо этого, с момента вступления соглашения в силу нарушений договора не было.

Ранее МИД России заявлял о выполнении условий договора с США по сокращению СНВ.