В Финляндии готовы предоставить площадку для встречи Трампа и Путина

Руководство Финляндии готово к организации встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, если это будет необходимо, заявила руководитель отдела коммуникаций президента Финляндии Катри Макконен, передает РИА «Новости».

«Несколько СМИ сообщили о возможной встрече президентов Трампа и Путина в Финляндии. Заявление президента республики Саули Ниинисте: «Финляндия всегда готова предоставить данную возможность, если ее просят». Никаких комментариев по этому вопросу сейчас нет», — сказала Макконен.

Ранее сообщалось о том, что встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может пройти в Хельсинки.