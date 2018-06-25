В ЕС выступили против создания центров для возврата мигрантов в третьих странах

<img src="//img.gazeta.ru/files3/31/11652031/RTX32OBG-pic905-895x505-71341.jpg">

Представитель Еврокомиссии Наташа Берто рассказала, что на минисаммите в Брюсселе предложение о создании на территории третьих стран центров для возвращения мигрантов было отклонено. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Берто, участники рассматривали три подхода к решению миграционной проблемы. Первый предусматривает заключение соглашений для эффективной координации при спасении беженцев на море с прибрежными странами в Северной Африке. К этой работе предполагается привлечь Управление верховного комиссара по делам беженцев ООН. Второй вариант связан с заключением региональных соглашений между странами ЕС. Речь идет в том числе и о работе над оценкой потребности беженцев в защите.

Реклама

«Третий вариант — соглашения о создании внешних центров в третьих странах для возвращения людей, которые уже прибыли в ЕС», — заявила Берто.

Она уточнила, что такой сценарий противоречит европейскому праву, поэтому был отклонен.

Ранее сообщалось, что итальянские власти запретили спасательным кораблям помогать судам с беженцами.