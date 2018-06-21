Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля пока нет официального заявления по поводу встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа,передает РИА «Новости».

«Как вы знаете, никаких официальных заявлений на этот счет ни из Кремля, ни из Белого дома не делалось. Пока нам нечего сказать. Если и когда будем готовы, мы сделаем соответствующее заявление. Что касается газеты Times, то при всем уважении, вряд ли она может представлять британский народ», — сказал Песков.

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Ранее газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила, что представители администрации США рассчитывают, что встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина пройдет в июле.

В свою очередь Трамп заявил на митинге своих сторонников, что американские власти хотели бы наладить отношения с Россией.