Экс-советник Байдена объяснил позицию Путина по Украине

Экс-советник Байдена Салливан призвал прислушаться к Путину по Украине
Kevin Lamarque/Reuters

Экс-советник бывшего президента США Джо Байдена Джейк Салливан призвал прислушаться к тому, что президент России Владимир Путин говорит о конфликте на Украине. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу вашингтонского Института Кеннана.

«Стоит прислушаться к тому, что он говорит по этому поводу. Он считает, что Украина на самом деле является частью большой России, и что это его исторический долг как лидера России — вернуть Украину в лоно России», — выразил мнение политик.

По словам Салливана, вопрос расширения НАТО и дипломатические детали Путин отводит на второй план, тогда как главным остаются взгляды президента России на историю.

3 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что пока нет ясности по месту и срокам следующего раунда переговоров по Украине. 2 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новая трехсторонняя встреча России, США и Украины может состояться «ориентировочно» 5 или 6 марта. При этом местом нее может стать Турция или Швейцария. Bloomberg также писал, что следующий раунд переговоров может пройти в Турции.

Ранее Зеленский отказался считать Трампа своим союзником в борьбе против России.

 
