Трамп планирует посетить Испанию

Президент США Дональд Трамп пообещал посетить Испанию, сообщается на сайте Белого дома.

Об этом американский лидер заявил в ходе встречи с королем Испании Филиппом VI.

«На протяжении многих лет между нашими странами прекрасные военные и торговые отношения», — сказал Трамп.

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Как отмечается, на вопрос монарха, планирует ли Трамп посетить Испанию, президент США ответит утвердительно.

«Я поеду в Испанию», — подчеркнул Трамп.

Однако, американский лидер не уточнил, когда собирается посетить страну.

Ранее сообщалось, что Дональд и Меланья Трамп примут короля и королеву Испании в Белом доме.