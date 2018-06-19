Трамп планирует посетить Испанию
Президент США Дональд Трамп пообещал посетить Испанию, сообщается на сайте Белого дома.
Об этом американский лидер заявил в ходе встречи с королем Испании Филиппом VI.
«На протяжении многих лет между нашими странами прекрасные военные и торговые отношения», — сказал Трамп.
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Как отмечается, на вопрос монарха, планирует ли Трамп посетить Испанию, президент США ответит утвердительно.
«Я поеду в Испанию», — подчеркнул Трамп.
Однако, американский лидер не уточнил, когда собирается посетить страну.
Ранее сообщалось, что Дональд и Меланья Трамп примут короля и королеву Испании в Белом доме.